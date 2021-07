Covid, in Lombardia 777 nuovi positivi con 39 mila test. A Bergamo 57 casi (Di sabato 31 luglio 2021) I dati delle ultime 24 ore nel report del ministero della Salute di sabato 31 luglio. l tasso di positività in rapporto ai tamponi effettuati è dell’1,97% (ieri era 1,8%). Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 luglio 2021) I dati delle ultime 24 ore nel report del ministero della Salute di sabato 31 luglio. l tasso dità in rapporto ai tamponi effettuati è dell’1,97% (ieri era 1,8%).

