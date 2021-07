Covid, in Italia 6.513 nuovi positivi e 16 decessi (Di sabato 31 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Leggero calo dei nuovi casi Covid in Italia. Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute i positivi registrati oggi sono 6.513, in calo rispetto ai 6.619 di ieri ma questo a fronte di un numero superiore di tamponi processati, 264.860 e che determina un tasso di positività del 2,49%. Lieve flessione dei decessi, 16 (-2). I guariti oggi sono 2.170. Gli attualmente positivi sono in crescita di 4.323 attestandosi su un totale di 87.285.Ancora in crescita i ricoveri nei reparti ordinari, dove oggi sono ospitati in 1.851, con un incremento pari a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Leggero calo deicasiin. Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute iregistrati oggi sono 6.513, in calo rispetto ai 6.619 di ieri ma questo a fronte di un numero superiore di tamponi processati, 264.860 e che determina un tasso dità del 2,49%. Lieve flessione dei, 16 (-2). I guariti oggi sono 2.170. Gli attualmentesono in crescita di 4.323 attestandosi su un totale di 87.285.Ancora in crescita i ricoveri nei reparti ordinari, dove oggi sono ospitati in 1.851, con un incremento pari a ...

Advertising

ItalyinUK : La nuova ordinanza del Ministro della Salute riconosce la validità in Italia del certificato Covid NHS per le attiv… - SkyTG24 : L'ultima indagine rapida sulle varianti dell'#Iss ha rivelato in Italia la prevalenza della #varianteDelta al 94,8%… - Agenzia_Italia : La variante Delta si diffonde come la varicella. Uno studio - MiminoRICCIARDI : Covid-19 (31lug2021) | Bollettino ITALIA: 6513 nuovi contagi, 16 nuovi decessi e 2170 guariti - DavideBifaro : RT @DomaniGiornale: Per medici ed esperti è ormai evidente: l’Italia è entrata ufficialmente nella #quartaondata del #Covid19. La speranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus, ultimi dati. In Italia 6.513 casi e 16 decessi, tasso di positività 2,46% I dati del 31 luglio. I tamponi effettuati sono 264.860 In Italia sono stati registrati oggi 6.513 (ieri 6.519) casi di coronavirus e 16 decessi, 2 meno di ...casi di persone risultate positive al Covid ...

Covid, il bollettino di oggi sabato 31 luglio 2021: 6531 nuovi casi, 16 decessi. Sono 214 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con il Covid in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della ...

Coronavirus oggi. Iss, 96% efficacia vaccinazione completa contro decesso Il Sole 24 ORE Covid, in Italia 6.513 nuovi positivi e 16 decessi ROMA (ITALPRESS) – Leggero calo dei nuovi casi Covid in Italia. Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute i positivi registrati ...

Covid: oggi 6.513 positivi, 16 vittime Sono 6.513 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute in una giornata in cui si registra la crescita di ricoveri e terapie intensive. Ieri i nu ...

I dati del 31 luglio. I tamponi effettuati sono 264.860 Insono stati registrati oggi 6.513 (ieri 6.519) casi di coronavirus e 16 decessi, 2 meno di ...casi di persone risultate positive al...Sono 214 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con ilin, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della ...ROMA (ITALPRESS) – Leggero calo dei nuovi casi Covid in Italia. Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute i positivi registrati ...Sono 6.513 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute in una giornata in cui si registra la crescita di ricoveri e terapie intensive. Ieri i nu ...