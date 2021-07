Covid, in Italia 6.513 nuovi casi con 264.860 tamponi e 16 decessi (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 6.513 nuovi casi di coronavirus a fronte di 264.860 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 2,5% , in lieve calo rispetto a venerdì ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 6.513di coronavirus a fronte di 264.860effettuati. Il tasso di positività si attesta al 2,5% , in lieve calo rispetto a venerdì ...

