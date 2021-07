Covid in Italia, 6.513 casi nuovi casi e 16 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 31 luglio 2021) In discesa oggi in Italia il numero di positivi al Covid - 19: sono 6.513, (contro i 6.619 di ieri). Il numero dei tamponi eseguiti è pari a 264.860, intorno ai 13mila in più rispetto a ieri. Il tasso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) In discesa oggi inil numero di positivi al- 19: sono 6.513, (contro i 6.619 di ieri). Il numero dei tamponi eseguiti è pari a 264.860, intorno ai 13mila in più rispetto a ieri. Il tasso ...

