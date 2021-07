(Di sabato 31 luglio 2021) Lanon offrirà piùai non, in un ulteriore tentativo per convincere gli scettici a immunizzarsi contro il. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, senza precisare però quando arriverà lo. “Il ministro Jens Spahn ha detto settimane fa che considerava ipotizzabile smettere di offrire i test gratuitamente ai non. Resta da decidere la data esatta”, ha fatto sapere il ministero. Rispetto a maggio e giugno, quando si era arrivati a vaccinare anche 1,5 milioni di persone al giorno, il ritmo è rallentato di molto ...

Advertising

Moixus1970 : RT @araccontarlo: - vonalexandro : RT @araccontarlo: - MoriniClaudio : RT @araccontarlo: - araccontarlo : - italiaserait : Covid, in Germania stop tamponi gratuiti a non vaccinati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Lanon offrirà più tamponi gratuiti ai non vaccinati, in un ulteriore tentativo per convincere gli scettici a immunizzarsi contro il. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, senza ...Purtroppo in questa situazione posso constatare, ma credo di non essere il solo, che il... con le forme di persecuzione razziale ai danni degli ebrei nellanazista e nell'Italia ...Il Bayern Monaco sfida il Napoli in Germania in amichevole: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.18.19 Termina qui la partita. Il Napoli trionfa il Germania e batte 3-0 il Bayern Monaco grazie alla doppiett di Osimhen e alla rete nel finale di Machach. 86' - GOOOL DEL NAPOLI! Terzo ...