Covid, in Campania verso la proroga dell’obbligo mascherina al chiuso (Di sabato 31 luglio 2021) Sarà prorogato l’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’aperto in Campania. Oggi, sabato 31 luglio, scade l’ordinanza firmata lo scorso 25 giugno dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con la quale si confermava l’obbligatorietà dell’uso della mascherina “in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 31 luglio 2021) Saràto l’obbligo dell’utilizzo dellaall’aperto in. Oggi, sabato 31 luglio, scade l’ordinanza firmata lo scorso 25 giugno dal presidente della RegioneVincenzo De Luca con la quale si confermava l’obbligatorietà dell’uso della“in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni L'articolo .

