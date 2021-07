Covid | in Campania obbligo di mascherina all’aperto | le nuove restrizioni

(Di sabato 31 luglio 2021), inè stato prorogato l’di indossare la. Ecco tutte lePreoccupano ile la variante Delta, che sta portando ad un importante aumento dei casi (soprattutto) tra i non vaccinati con doppia dose. In, poco fa il governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza L'articolo proviene da Inews.it.

commenta Inresta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto per contrastare il- 19. La misura, infatti, è stata prorogata fino al 31 agosto sulla base di un'ordinanza firmata dal ...sono confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale dellan. 19 del 25 giugno 2021 - pubblicata sul BURC in pari data - e, in particolare: 1.1. dalle ...4.343.519 casi, 128.047 morti, 4.132.510 guariti, 82.962 malati. Dati Protezione Civile del 29 luglio 2021. Si conferma in ascesa la curva dei ...& Prorogato fino al 31 agosto in Campania l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Lo stabilisce l'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che pror ...