COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: boom di contagi in Irpinia (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 690 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 17 persone: – 1, residente nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 2, residenti nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro; – 1, residente nel comune di Pratola Serra; – 1, ...

