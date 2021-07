Covid e green pass, De Luca: “Se non decidiamo così, a fine agosto rischiamo di dover richiudere tutto” (Di sabato 31 luglio 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale emergenza Covid e del rischio chiusura visto la nuova ondata della pandemia. “Una delle cose più stupide sono le manifestazioni contro questo green pass. Se io so che nei ristoranti ci sono persone immunizzate sto tranquillo, il ristoratore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale emergenzae del rischio chiusura visto la nuova ondata della pandemia. “Una delle cose più stupide sono le manifestazioni contro questo. Se io so che nei ristoranti ci sono persone immunizzate sto tranquillo, il ristoratore L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Covid green Volano il pil e l'occupazione D'altronde, in termini di G20 il green pass è un aspetto molto legato al turismo a scambio di visitatori'. L'andamento dell'epidemia di Covid 19 accelerata dalla cosiddetta variante Delta del Sars ...

Bonus tv: altri soldi pubblici sprecati Covid 19, volo charter da Malta per i 157 studenti italiani A organizzare il rientro sarà la Mta, ... il 70% degli italiani è favorevole al green pass da subito 'La maggioranza degli italiani, il 70%, ...

Coronavirus oggi. Green pass, Costa: governo disponibile ad azioni correttive Il Sole 24 ORE Covid e green pass, De Luca: “Se non decidiamo così, a fine agosto rischiamo di dover richiudere tutto” A detta di Vincenzo De Luca ci sono possibilità che si ritorni alle chiusure verso la fine del mese di agosto.

Santa Maria e Duomo, tornano le file Boccata d’ossigeno per il turismo A Siena sono tornati i turisti. Lo testimoniano le lunghe file di visitatori che attendono pazientemente il loro turno per entrare al Santa Maria della Scala. L’emergenza sanitaria è ancora in atto, m ...

