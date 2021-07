Covid: Campania, Calabria e Sicilia si avvicinano (lentamente) ai parametri da zona gialla (Di sabato 31 luglio 2021) Sempre più regioni al Sud si avvicinano ai parametri da zona gialla. E il Governo, cauto sull'obbligo vaccinale ai prof, valuta l’ipotesi di immunizzare gli studenti over 12 anche negli istituti in... Leggi su feedpress.me (Di sabato 31 luglio 2021) Sempre più regioni al Sud siaida. E il Governo, cauto sull'obbligo vaccinale ai prof, valuta l’ipotesi di immunizzare gli studenti over 12 anche negli istituti in...

Advertising

GAZZETTACAMPANA : ULTIMA ORA NEWS. Covid: in Campania aumentano positivi e ricoverati - - salernonotizie : Covid: in Campania aumenta tasso di contagio e ricoverati - salernonotizie : Covid: oggi Campania 355 contagi ed 1 morto, il bollettino del 30 luglio - juornoit : #Juorno #Covid, la situazione si fa seria in #Campania - paolochiariello : #Juorno #Covid, la situazione si fa seria in #Campania -