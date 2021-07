Covid, Berlusconi alla festa della Lega: «Vaccini obbligatori per medici e professori» (Di sabato 31 luglio 2021) Non ha cercato mezze misure, Silvio Berlusconi, in colLegamento audiovideo con la festa della Lega: «Sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale per professori e medici. Rispetto le opinioni altrui, del resto se fossimo sempre d'accordo saremmo nello stesso partito» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) Non ha cercato mezze misure, Silvio, in colmento audiovideo con la: «Sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale per. Rispetto le opinioni altrui, del resto se fossimo sempre d'accordo saremmo nello stesso partito» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Berlusconi: 'Chi non si vaccina accetti le limitazioni' #silvioberlusconi - FirenzePost : Covid, Berlusconi alla festa della Lega: «Vaccini obbligatori per medici e professori» - PopFamFirenze : @berlusconi @dagospia3 @lercionotizie Caro Silvio, la fica, anche se ormai virtuale, t'ha dato alla testa: i vacci… - Maryljacb : RT @luc_sca: Berlusconi: 'sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale per insegnanti, ammette che qualcuno muore, sta male, ma se p… - AlessandraPredo : @Schalflj @StaseraItalia Il mio voto lo avrà sempre e comunque! Devi ricordare che Berlusconi è stato colpito dal c… -