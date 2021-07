Covid Australia oggi, dopo Sydney lockdown anche a Brisbane (Di sabato 31 luglio 2021) Le autorità dello stato Australiano del Queensland hanno deciso di imporre il lockdown alla capitale Brisbane e ad altre parti del territorio statele, al fine di contenere l’aumento dei casi della variante delta del Covid. Il vice primo ministro dello stato, Steven Miles, ha riferito che il blocco entrerà in vigore questo sabato dalle 16 (ora locale) e interesserà undici aree governative per tre giorni, tra cui Brisbane, la terza città più grande del Paese. La decisione di questo nuovo lockdown, che sarà il “più severo” applicato nello stato, è stata presa dopo che le ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) Le autorità dello statono del Queensland hanno deciso di imporre ilalla capitalee ad altre parti del territorio statele, al fine di contenere l’aumento dei casi della variante delta del. Il vice primo ministro dello stato, Steven Miles, ha riferito che il blocco entrerà in vigore questo sabato dalle 16 (ora locale) e interesserà undici aree governative per tre giorni, tra cui, la terza città più grande del Paese. La decisione di questo nuovo, che sarà il “più severo” applicato nello stato, è stata presache le ...

