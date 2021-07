(Di sabato 31 luglio 2021) Al grido di 'libertà', migliaia di persone hanno marciato per le vie die in altre città della Francia per protestareilsanitario , che, a partire dal 9 agosto, sarà necessario per ...

MediasetTgcom24 : Covid, a Parigi scontri a proteste contro il green pass #greenpass - MediasetTgcom24 : Covid, a Parigi scontri a proteste contro il green pass #parigi - IndomitusVirtus : RT @kattolikamente: VIDEO - Una folla enorme si è radunata a #Parigi per protestare contro il #Passanitaire COVID. #NoGreenPassObbligatorio… - Nicolet04458256 : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Parigi scontri a proteste contro il green pass #greenpass - ClassistaC : RT @kattolikamente: VIDEO - Una folla enorme si è radunata a #Parigi per protestare contro il #Passanitaire COVID. #NoGreenPassObbligatorio… -

Al grido di 'libertà', migliaia di persone hanno marciato per le vie die in altre città della Francia per protestare contro il pass sanitario , che, a partire dal 9 agosto, sarà necessario per entrare nella maggior parte dei posti, dai ristoranti ai cinema ai ...Da, a Lione, da Marsiglia a Tolosa. Scontri e momenti di tensione tra manifestanti e polizia ...molecolare con esito negativo o mostrando un certificato che attesti che si è guariti dal. ...Nei pressi della Bastiglia la polizia in tenuta anti-sommossa ha usato lacrimogeni per rispondere al lancio di oggetti e bottiglie di vetro da parte dei manifestanti ...Migliaia in marcia nella capitale francese ma anche in altre città del Paese contro il passaporto sanitario richiesto in ristoranti, cinema e trasporti View on euronews ...