Covid 19 in Campania: vaccino nelle località di vacanza nel Cilento e in Costiera amalfitana (Di sabato 31 luglio 2021) vaccino anti Covid 19 in Campania: attivato un centro mobile vaccinale grazie alla collaborazione tra ASL Napoli 1 Centro, ASL Salerno e ANCI Campania. Prime tappe a Marina di Camerota, Palinuro, Acciaroli e Positano. Continua senza sosta l’azione di immunizzazione al Covid 19 della Regione Campania. Per rendere ancora più agevole l’accesso ai vaccini da Leggi su 2anews (Di sabato 31 luglio 2021)anti19 in: attivato un centro mobile vaccinale grazie alla collaborazione tra ASL Napoli 1 Centro, ASL Salerno e ANCI. Prime tappe a Marina di Camerota, Palinuro, Acciaroli e Positano. Continua senza sosta l’azione di immunizzazione al19 della Regione. Per rendere ancora più agevole l’accesso ai vaccini da

