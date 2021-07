Covid-19 e inquinamento: un miliardo e 600 milioni di mascherine finite negli oceani (Di sabato 31 luglio 2021) Dall’inizio della pandemia, un miliardo e seicento milioni (pari a cinquemilacinquecento tonnellate) di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale – utilizzati e non riutilizzabili - sono finiti negli oceani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) Dall’inizio della pandemia, une seicento(pari a cinquemilacinquecento tonnellate) dichirurgiche e di dispositivi di protezione individuale – utilizzati e non riutilizzabili - sono finitiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid-19 e inquinamento: un miliardo e 600 milioni di mascherine finite negli oceani - Topolino112 : Chi parla e minaccia deve essere Denuciato subito. Il Covid-19 e solo una scusa. Il Siero non protegge dalle infez… - OrSassur : NOVITÀ - Solo nel 2020, 1,6 miliardi di maschere usa e getta sono entrate nei nostri oceani. Ciò equivale a circa… - maxgreco : RT @novax6969: @GiorgiaMeloni Incentivate lo #smartworking dove è possibile invece di far spostare inutilmente milioni di lavoratori. Anche… - novax6969 : @GiorgiaMeloni Incentivate lo #smartworking dove è possibile invece di far spostare inutilmente milioni di lavorato… -