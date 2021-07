Così la Cina è penetrata in Europa (e non solo). Intervista a Helena Legarda (Merics) (Di sabato 31 luglio 2021) È stata l’acquisizione del porto del Pireo, in Grecia, a svegliare il Vecchio continente sui rischi della penetrazione cinese. Oggi l’Europa non ha paura del Dragone d’Oriente, ma ha giustamente maturato una visione più critica, da preservare per non abbassare la guardia. È il quadro descritto da Helena Legarda, senior analyst del Mercator institute for China studies (Merics), think tank tedesco, tra i maggiori centri di ricerca europei dedicati al Dragone d’Oriente, Intervista da Formiche.net a margine della conferenza “Black Sea and Balkan perspectives – a strategic region” organizzata mercoledì scorso ... Leggi su formiche (Di sabato 31 luglio 2021) È stata l’acquisizione del porto del Pireo, in Grecia, a svegliare il Vecchio continente sui rischi della penetrazione cinese. Oggi l’non ha paura del Dragone d’Oriente, ma ha giustamente maturato una visione più critica, da preservare per non abbassare la guardia. È il quadro descritto da, senior analyst del Mercator institute for China studies (), think tank tedesco, tra i maggiori centri di ricerca europei dedicati al Dragone d’Oriente,da Formiche.net a margine della conferenza “Black Sea and Balkan perspectives – a strategic region” organizzata mercoledì scorso ...

itsamybtw : @SereNere_46 Eh ma è così lontana la Cina, sta vicino a Padova la Cina ?? semi cit - harrehes : “aspettami in cina, così giochiamo insieme gli ultimi anni” - diablo771126 : RT @AmbCina: #Tokyo2020 Windsurf RS:X femminile, #LuYunxiu si aggiudica l'oro olimpico??. Salgono così a 20 gli ori per la #Cina. #OrgoglioC… - AmbCina : #Tokyo2020 Windsurf RS:X femminile, #LuYunxiu si aggiudica l'oro olimpico??. Salgono così a 20 gli ori per la #Cina.… - __felixf : @zanchettin83 @AlfonsoFuggetta in Cina avranno fatto così -

Ultime Notizie dalla rete : Così Cina Quadarella, Nespoli, Pizzolato e Testa: pioggia di medaglie per l'Italia, ma.. La squadra tricolore formata da Thomas Ceccon, Nicolo' Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini e' stata preceduta da Gran Bretagna (che ha stampato il record del mondo), Cina e Australia. ...

Olimpiadi: italiani in gara oggi, sabato 31 luglio: Quadarella bronzo negli 800 sl! Scherma 4a, Djokovic... pure Nespoli d'argento e ... Esordisce così Nino Pizzolato dopo il bronzo nel sollevamento pesi 81 kg. "Ogni mia singola ... Oro che va in Cina: "Liu Xiajoun lo ammiravo in televisione, oggi ci è mancato poco che lui tornasse a ...

Afghanistan, così la Turchia vuole prendere il posto degli americani la Repubblica La squadra tricolore formata da Thomas Ceccon, Nicolo' Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini e' stata preceduta da Gran Bretagna (che ha stampato il record del mondo),e Australia. ...EsordisceNino Pizzolato dopo il bronzo nel sollevamento pesi 81 kg. "Ogni mia singola ... Oro che va in: "Liu Xiajoun lo ammiravo in televisione, oggi ci è mancato poco che lui tornasse a ...