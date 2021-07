Corsport: tanti indisponibili, contro il Bayern Spalletti schiera il Napoli 2 tendente al 3 (Di sabato 31 luglio 2021) Napoli-Bayern. Alle 16.30 a Monaco di Baviera si gioca l’amichevole contro il Bayern Monaco. Il Corriere dello Sport fa la conta degli assenti per Spalletti: Oltre agli storici internazionali Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian e Ospina e agli infortunati Mertens e Lozano, infatti, mancheranno anche Demme e Petagna. Sarà insomma un Napoli-2 tendente al 3. Spalletti è intenzionato a schierare dal primo minuto il meglio a disposizione. Con una sorpresa provata ieri nel tridente: Zedadka. Contini in porta; Malcuit, Manolas, Koulibaly e Mario ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021). Alle 16.30 a Monaco di Baviera si gioca l’amichevoleilMonaco. Il Corriere dello Sport fa la conta degli assenti per: Oltre agli storici internazionali Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian e Ospina e agli infortunati Mertens e Lozano, infatti, mancheranno anche Demme e Petagna. Sarà insomma un-2al 3.è intenzionato are dal primo minuto il meglio a disposizione. Con una sorpresa provata ieri nel tridente: Zedadka. Contini in porta; Malcuit, Manolas, Koulibaly e Mario ...

Advertising

napolista : Assenti Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian, Ospina, Mertens, Lozano, Demme e Petagna. Giocherà Zedadka dal primo mi… - Marcoooo67 : @FMCROfficial Si dice che il direttore della Gazza tifi Roma...ed infatti non ho mai letto così tanti articoli su d… - 3e20121638a14b9 : @FigoliDaniele @FI69interista @CorSport Io direi tipo sveglio Agnelli per capire dopo 2 anni e tanti scudetti vinti… - Vale2k2 : @martina20047130 @giul91 @CorSport Non penso siano state le critiche, spesso abbastanza infami, a farlo ragionare,… - zazoomblog : CorSport: gli atleti italiani a Tokyo 2020 saranno 384 mai così tanti - #CorSport: #atleti #italiani #Tokyo -