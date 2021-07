Coronavirus Toscana: 641 nuovi casi e un morto. I ricoveri in terapia intensiva crescono del 21,4 per cento (Di sabato 31 luglio 2021) Il dato è quello rilevato nel bollettino quotidiano che la Regione invia a mezzogiorno alla Protezione civile nazionale e che disegna l'andamento dell'epidemia. Esclusi i tamponi di controllo, sono ... Leggi su ilgiunco (Di sabato 31 luglio 2021) Il dato è quello rilevato nel bollettino quotidiano che la Regione invia a mezzogiorno alla Protezione civile nazionale e che disegna l'andamento dell'epidemia. Esclusi i tamponi di controllo, sono ...

