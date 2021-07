Coronavirus, report Iss: "Balzo contagi tra maschi Under 40 effetto degli Europei" (Di sabato 31 luglio 2021) Aumento dei contagi a luglio in Italia, soprattutto tra i maschi Under-40 , per effetto degli Europei di calcio : «A partire da fine giugno l’incidenza nei maschi di età compresa fra i 10 ed i 39 anni,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 31 luglio 2021) Aumento deia luglio in Italia, soprattutto tra i-40 , perdi calcio : «A partire da fine giugno l’incidenza neidi età compresa fra i 10 ed i 39 anni,...

Advertising

Open_gol : I festeggiamenti per le vittorie degli Azzurri, gli abbracci e le urla in piazza goal dopo goal sono ufficialmente… - RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - palaMaxx : RT @Open_gol: I festeggiamenti per le vittorie degli Azzurri, gli abbracci e le urla in piazza goal dopo goal sono ufficialmente una delle… - TeoloMassimo : RT @Open_gol: I festeggiamenti per le vittorie degli Azzurri, gli abbracci e le urla in piazza goal dopo goal sono ufficialmente una delle… - andvaccaro : RT @Open_gol: I festeggiamenti per le vittorie degli Azzurri, gli abbracci e le urla in piazza goal dopo goal sono ufficialmente una delle… -