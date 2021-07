Coronavirus Oggi nel Lazio 742 nuovi positivi | 3 decessi e 188 guariti

ilriformista : Il ragazzo che ha sfidato la piazza No-Vax: 'Mio padre era medico, morto contagiandosi sul lavoro. Se ci fosse stat… - Mic_a_e_la : RT @carlhoff: 1°: Report sui decessi da COVID redatto dal ISS e aggiornato al 28/7/2021 (link: - Antonin96695940 : RT @romatoday: Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 31 luglio 2021 - mauro211951 : CORONAVIRUS, ASL VITERBO: QUATTORDICI CASI ACCERTATI NELLA GIORNATA DI OGGI 31 LUGLIO - calciomercatoit : #Spezia, UFFICIALE: un positivo al #coronavirus, annullata l'amichevole di oggi con il #Montebelluna -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oggi

Il Sole 24 ORE

ADV Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 394.328 casi di positività , 700 in più ... L' età media dei nuovi positivi diè 34,5 anni . Sui 257 ......del club ligure che annulla l'amichevole prevista per. Spezia © Getty ImagesNon c'è pace per lo Spezia, che dopo il focolaio di alcuni giorni fa deve fare fronte a un nuovo caso di. ...Le differenze sono state esaminante in un nuovo studio condotto dai ricercatori del King’s College di Londra che hanno identificato i segni di ...Niente amichevole per lo Spezia, era prevista alle 17 ma non ci sarà. Il motivo? Un altro caso di Covid per la squadra di Thiago Motta: “Lo Spezia Calcio comunica che i tamponi effettuati questa matti ...