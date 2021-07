Coronavirus | oggi nel Lazio 742 nuovi casi 465 a Roma e 3 decessi | i dati di oggi 31 luglio

(Di sabato 31 luglio 2021) ‘su oltre 11mila tamponi nele oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano 742positivi , 3, i ricoverati sono 287 , le terapie intensive sono 45 i guariti sono 188. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,4% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,3%. Icittà sono a quota 465 (-103 rispetto a sabato scorso)’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.nel, la ...

Sono 641 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore su oltre 15mila tamponi, in calo evidente ... Continuano comunque a aumentare gli attualmente positivi, oggi sono 6.972 . Coronavirus, il bollettino di oggi della Regione Lazio. Si registrano 742 nuovi casi positivi (-103), 3 decessi (-1), i ricoverati sono 287 (-3), le terapie intensive sono 45 (+1) i guariti sono 188.