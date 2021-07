Coronavirus in Toscana: morto un uomo di 68 anni a Massa, oggi 31 luglio. E 641 nuovi contagi (Di sabato 31 luglio 2021) E' morto per Coronavirus un uomo di 68 anni, oggi 31 luglio 2021 in Toscana. Era residente nella provincia di Massa Carrara. Mentre sono 641 (sem're un dato assai elevato) i nuovi contagiati nelle ultime ventiquattro, ore su 8.325 tamponi molecolari e 7.377 tamponi antigenici rapidi fatti, di cui il 4,1 per cento è risultato positivo. Il conto dei contagiati registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid, oltre diciassette mesi fa, si aggiorna pertanto a 251.973 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) E'perundi 68312021 in. Era residente nella provincia diCarrara. Mentre sono 641 (sem're un dato assai elevato) iati nelle ultime ventiquattro, ore su 8.325 tamponi molecolari e 7.377 tamponi antigenici rapidi fatti, di cui il 4,1 per cento è risultato positivo. Il conto deiati registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid, oltre diciassette mesi fa, si aggiorna pertanto a 251.973 L'articolo proviene da Firenze Post.

