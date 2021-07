Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 luglio: 6.513 nuovi casi (Di sabato 31 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, sabato 31 luglio 2021, registrano 6.513 casi e 16 vittime. Sale rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, scende di poco il numero dei decessi. Tasso di positività allo 2,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 87.285 con un incremento di 4.323. 25 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 2.170 unità , un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ... Leggi su 361magazine (Di sabato 31 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, sabato 312021, registrano 6.513e 16 vittime. Sale rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, scende di poco il numero dei decessi. Tasso di positività allo 2,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 87.285 con un incremento di 4.323. 25 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 2.170 unità , un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ...

