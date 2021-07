Coronavirus, i dati dell’Iss sui ricoverati tra giugno e luglio: “Su 150 pazienti entrati in terapia intensiva, 123 non erano vaccinati” (Di sabato 31 luglio 2021) La maggior parte dei contagi da Covid, delle ospedalizzazioni, dei ricoveri in terapia intensiva e di decessi nell’ultimo mese si è verificata nella popolazione senza neanche una dose di vaccino. E nella fascia più a rischio della popolazione, quella degli over 80, il tasso di ricoveri tra i non vaccinati è 9 volte superiore a chi invece ha completato il ciclo di somministrazioni. L’Istituto Superiore di Sanità scatta una fotografia chiara di come i vaccini siano efficaci e nel report completo “Epidemia Covid-19” traccia con tabelle e dati consolidati il quadro della situazione. Che non lascia spazio ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) La maggior parte dei contagi da Covid, delle ospedalizzazioni, dei ricoveri ine di decessi nell’ultimo mese si è verificata nella popolazione senza neanche una dose di vaccino. E nella fascia più a rischio della popolazione, quella degli over 80, il tasso di ricoveri tra i nonè 9 volte superiore a chi invece ha completato il ciclo di somministrazioni. L’Istituto Superiore di Sanità scatta una fotografia chiara di come i vaccini siano efficaci e nel report completo “Epidemia Covid-19” traccia con tabelle econsoliil quadro della situazione. Che non lascia spazio ad ...

