Coronavirus, i dati del 31 luglio: 47 nuovi casi a Monza e Brianza, 777 in Lombardia (Di sabato 31 luglio 2021) Il bollettino della Regione di sabato 31 luglio 2021: sono 47 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono 777 in Lombardia. Quattro decessi, uno in Brianza. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 luglio 2021) Il bollettino della Regione di sabato 312021: sono 47 ipositivi ae in, sono 777 in. Quattro decessi, uno in

