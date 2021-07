Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 31 luglio

(Di sabato 31 luglio 2021) Ildelladi31. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazionein, ildi: 471 positivi, 8811 tamponi molecolari e 8.431 tamponi antigenici, 0 morti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. LEGGI ANCHE >>> Vaccini Napoli, Open Day Pfizer dal 31al 3 agosto: come ...

Advertising

agro24tw : Coronavirus, in Campania 471 positivi su 8.811 tamponi - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #31luglio 471 casi su 8.811 tamponi molecolari (5,34% positivi) e 2 decessi pregressi. Negli ospeda… - PasqualeMarro : #Coronavirus #Campania Bollettino: dati di oggi 31 luglio - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 31 luglio 2021: 471 nuovi contagi e 2 decessi - montediprocida : Sale ancora l'incidenza in Campania, oggi al 5,35% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Aumentano i nuovi positivi e continua a salire anche la curva dei contagi dain: oggi il virus fa registrare 471 positivi su 8.811 tamponi molecolari esaminati, 116 in più di ieri con 1.742 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è ...Aumentano i ricoveri ordinari L'Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e guariti per. I nuovi casi sono 471 a fronte di 8.811 tamponi ...Aumentano i nuovi positivi e continua a salire anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 471 positivi su 8.811 ...Circa novemila tamponi processati in Campania, nessun deceduto negli ultimi due giorni. Aumentano i ricoveri ordinari ...