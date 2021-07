Coronavirus, 16 morti e 13 terapie intensive nelle ultime 24 ore. Lieve calo del tasso di positività: 2,5% (-0,2%) (Di sabato 31 luglio 2021) Il bollettino del 31 luglio Aumentano di 6 unità i decessi legati al Coronavirus nell’ultima giornata di monitoraggio: sono 16 contro i 10 segnalati ieri. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute riporta un totale di vittime da inizio emergenza pari a 128.063. La curva subisce un calo invece sul fronte dei nuovi positivi: oggi 31 luglio sono 6.513 i contagiati del report, ieri erano stati 6.619, due giorni fa 6.171. Gli attualmente positivi salgono invece a quota 87.285 (82.962 ieri). La situazione negli ospedali Sul fronte della pressione ospedaliera si registra un calo degli ingressi ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Il bollettino del 31 luglio Aumentano di 6 unità i decessi legati alnell’ultima giornata di monitoraggio: sono 16 contro i 10 segnalati ieri. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute riporta un totale di vittime da inizio emergenza pari a 128.063. La curva subisce uninvece sul fronte dei nuovi positivi: oggi 31 luglio sono 6.513 i contagiati del report, ieri erano stati 6.619, due giorni fa 6.171. Gli attualmente positivi salgono invece a quota 87.285 (82.962 ieri). La situazione negli ospedali Sul fronte della pressione ospedaliera si registra undegli ingressi ...

