Completamente vaccinata muore di COVID a 33 anni | “So di non avere il COVID Sento ancora l’odore e il sapore E sono vaccinata ”

(Di sabato 31 luglio 2021) Una donna di 33 anni che era stata vaccinata contro il COVID-19 è morta a causa del virus. Angelle Mosley, di New Orleans, Louisiana, è morta domenica dopo essersi ammalata giovedì. Era stata convinta di non avere il COVID-19, secondo sua madre, perché era stata vaccinata e non presentava alcuni dei sintomi chiave del virus.

Per arrivare all'80% della popolazione over 12 vaccinata sarà sufficiente intercettare 5.114.232 persone. Un obiettivo che ad ogni modo resta completamente a portata di mano. Succede in Israele, uno dei Paesi con la più alta percentuale di popolazione vaccinata contro il Covid, e al contempo uno dei Paesi con la più estesa diffusione della cosiddetta variante Delta. Anche se la Casa Bianca ha evidenziato ciò che considera allarmante nel segnalare un aumento dei casi di delta coronavirus negli Stati Uniti. In Belgio 7 adulti su 10 hanno completato il ciclo di vaccinazione per un totale di 6,5 milioni di immunizzati. Lo riferisce il rapporto epidemiologico dell'istituto Sciensano.