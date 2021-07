Commissione d’inchiesta sullo Stato: oggi il voto (Di sabato 31 luglio 2021) Una Commissione d’inchiesta per la verità e la giustizia e che possa portare a giudizio le istituzioni, a tutti i livelli, su importanti e gravi fatti di cronaca che hanno attraversato, nell’impunità, gli ultimi 30 della storia del Messico: questo verrà chiesto d’istituire, con il voto popolare di domenica 1 agosto. L’iniziativa è una sorta di offensiva culturale contro l’uso della violenza nella gestione del potere. Il periodo messo a fuoco va dal 1 dicembre 1988 al 30 novembre 2018. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 luglio 2021) Unaper la verità e la giustizia e che possa portare a giudizio le istituzioni, a tutti i livelli, su importanti e gravi fatti di cronaca che hanno attraversato, nell’impunità, gli ultimi 30 della storia del Messico: questo verrà chiesto d’istituire, con ilpopolare di domenica 1 agosto. L’iniziativa è una sorta di offensiva culturale contro l’uso della violenza nella gestione del potere. Il periodo messo a fuoco va dal 1 dicembre 1988 al 30 novembre 2018. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

