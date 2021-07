Come sta Gaetano Curreri? Ha superato l’infarto, la gioia degli Stadio (Di sabato 31 luglio 2021) Lunghe ore di apprensione dopo la notizia del malore di Gaetano Curreri ed è sui social che gli Stadio hanno riferito le condizioni di salute del leader del gruppo. In un primo momento le notizie sul malore del frontman degli Stadio facevano pensare ad un ictus, invece Gaetano Curreri ha avuto un infarto. Adesso sta bene e la gioia dello storico gruppo è tra le righe del comunicato ufficiale. “Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene” e adesso tutti possiamo tirare un sospiro di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 31 luglio 2021) Lunghe ore di apprensione dopo la notizia del malore died è sui social che glihanno riferito le condizioni di salute del leader del gruppo. In un primo momento le notizie sul malore del frontmanfacevano pensare ad un ictus, inveceha avuto un infarto. Adesso sta bene e ladello storico gruppo è tra le righe del comunicato ufficiale. “habrillantementee adesso sta bene” e adesso tutti possiamo tirare un sospiro di ...

Advertising

vascorossi : Un amico è quello che sta dalla tua parte anche quando hai torto, perché quando hai ragione è facile, sono tutti ca… - sscnapoli : Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quar… - Lucaargentero : Informazioneahahhahahahaha… Mamma mia come siete messi… Comunque si, ho un brufolo che mi sta distruggendo la vita… - jenomanji : RT @theunknovn: quanto cazzo fa male quando ti abitui a qualcuno e poi da un giorno all'altro smetti di parlare e arrivi al punto di non sa… - GretaMij_ : @Ti_sta_ anche io ajdkw, molto accurata come immagine -