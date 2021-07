Come sta Gaetano Curreri: “Ha superato l’infarto”, i primi aggiornamenti (Di sabato 31 luglio 2021) Come sta Gaetano Curreri? Il cantante degli Stadio ha superato brillantemente l’infarto che lo ha colpo impreparato ieri sera, proprio mentre era sul palco, intento a fare ciò che nella sua vita non è mai mancato: cantare. Gli Stadio erano in concerto a San Benedetto del Tronto. Mancavano poche canzoni al termine dello spettacolo quando il cuore del leader del gruppo non ha retto. Colto da un infarto, Gaetano Curreri è stato trasportato immediatamente all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno, dopo aver ricevuto i primi soccorsi da alcuni medici presenti ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 luglio 2021)sta? Il cantante degli Stadio habrillantementeche lo ha colpo impreparato ieri sera, proprio mentre era sul palco, intento a fare ciò che nella sua vita non è mai mancato: cantare. Gli Stadio erano in concerto a San Benedetto del Tronto. Mancavano poche canzoni al termine dello spettacolo quando il cuore del leader del gruppo non ha retto. Colto da un infarto,è stato trasportato immediatamente all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno, dopo aver ricevuto isoccorsi da alcuni medici presenti ...

