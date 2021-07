“Come sta dopo il malore”. Gaetano Curreri, la paura sul palco e il ricovero: gli Stadio rompono il silenzio (Di sabato 31 luglio 2021) I fan degli Stadio sono in apprensione per le condizioni di salute del cantante Gaetano Curreri, colpito da un malore improvviso nella serata di venerdì 30 luglio mentre si stava esibendo su un palco durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Era stato immediatamente soccorso dai suoi amici e il primo messaggio della band era stato chiaro: “Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Appena avremo notizie più precise vi terremo informati. Grazia a tutti per l’affetto”. E qualche ora fa è arrivata una nuova nota stampa degli ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 luglio 2021) I fan deglisono in apprensione per le condizioni di salute del cantante, colpito da unimprovviso nella serata di venerdì 30 luglio mentre si stava esibendo su undurante un concerto a San Benedetto del Tronto. Era stato immediatamente soccorso dai suoi amici e il primo messaggio della band era stato chiaro: “ha avuto un, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Appena avremo notizie più precise vi terremo informati. Grazia a tutti per l’affetto”. E qualche ora fa è arrivata una nuova nota stampa degli ...

