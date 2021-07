Colosimo FdI | delirante il video di Barillari Sulla pistola introdotta alla Pisana ora indaga la Digos

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 31 luglio 2021) Non si placano le polemiche sullo show di pessimo gusto del consigliere regionale no vax, Davideche in diretta streaming da una stanza del Consiglio regionale del Lazio si è puntato unasul braccio.: il vaccino è una roulette russa Il suo messaggio voleva essere dirompente: «Il vaccino è una roulette russa»., va ricordato, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle nell’aprile 2020 per avere creato un sito di presunta controinformazione sul Covid. Ma laera vera o falsa? Ma lacheha usato per la sua sceneggiata ...