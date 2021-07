CIV Misano | dopo la Racing Night Delbianco è il leader in SBK

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 luglio 2021) Nella mattinata del sabato, sono scese in pista tutte le classi del CIV per la seconda e decisiva sessione di qualifiche, che ha decretato i vincitori della Motosprint Pole Position delle varie categorie. Ecco chi scatterà davanti a tutti nelle gare del weekend alWorld Circuit Marco Simoncelli.aver chiuso al comando le Qualifiche 1 in notturna, Alessandrofirma il miglior tempo della classe Superbike anche in Q2 con un ottimo 1’35.026. Il pilota del DMRscatterà così in prima fila insieme alla Ducati deldi campionato Michele Pirro e all’Aprilia di Flavio Ferroni, in ...