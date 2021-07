Ci sono le Olimpiadi ma su Rai Sport va in onda la replica Avellino - Napoli del 1985 (Di sabato 31 luglio 2021) Non so se sono solo io o se il mio pensiero è condiviso. Ma nel pieno dei giochi olimpici di Tokyo, che da appassionato di Sport vorrei vedere nonostante si tratti di un'edizione particolare, senza ... Leggi su globalist (Di sabato 31 luglio 2021) Non so sesolo io o se il mio pensiero è condiviso. Ma nel pieno dei giochi olimpici di Tokyo, che da appassionato divorrei vedere nonostante si tratti di un'edizione particolare, senza ...

Advertising

Eurosport_IT : Col bronzo di oggi sono 20 medaglie in 7 giorni!???? Quindicesimi sì, ma SETTIMI per numero di medaglie complessive ?… - RaiSport : ?? Anche Filippo #Tortu qualificato alle semifinali dei 100 metri alle #Olimpiadi di #Tokyo2020 . 'Per fortuna ho… - HuffPostItalia : Le Olimpiadi con più atleti Lgbt di sempre: sono 200 (tre volte Rio) - danilevicis : @1987_Lorenza @FrancoPapa3 @KillerJoe67 Oddio, va bene che ha vinto molto ai mondiali e europei, ma 2 medaglie alle… - bwforever73 : @Eurosport_IT Fate sempre i conti della serva. Alle Olimpiadi gli statunitensi contano il numero complessivo delle… -