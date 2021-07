"Chi ha fatto circolare quelle veline", si finisce in tribunale: la denuncia di Casalino, Conte già nel mirino (Di sabato 31 luglio 2021) Rocco Casalino ha deciso di querelare Dagospia, secondo cui l'ex portavoce del premier sarebbe stato strigliato da Giuseppe Conte e mandato a quel paese da molti grillini per aver fatto uscire una velina interna contro il responsabile della comunicazione di Luigi Di Maio. “Non c'è stata alcuna strigliata nei miei confronti Né da parte di Conte né dei parlamentari M5s - ha dichiarato Casalino - semplicemente perché è totalmente falso che l'agenzia contro Di Maio e il suo portavoce Marici sia opera mia”. Casalino è convinto che “sarà molto semplice dimostrarlo in tribunale” ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Roccoha deciso di querelare Dagospia, secondo cui l'ex portavoce del premier sarebbe stato strigliato da Giuseppee mandato a quel paese da molti grillini per averuscire una velina interna contro il responsabile della comunicazione di Luigi Di Maio. “Non c'è stata alcuna strigliata nei miei confronti Né da parte diné dei parlamentari M5s - ha dichiarato- semplicemente perché è totalmente falso che l'agenzia contro Di Maio e il suo portavoce Marici sia opera mia”.è convinto che “sarà molto semplice dimostrarlo in” ...

