Chi è Qin Gang | il nuovo ambasciatore cinese a Washington

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chi Qin

Inside Over

Ma, e perché Xi Jingping ha individuato in lui la persona giusta per un incarico non certo facile? Nato a Tianjin nel 1966,Gang si è fatto strada nei ranghi del ministero degli Esteri ...Ma, e perché Xi Jingping ha individuato in lui la persona giusta per un incarico non certo facile? Nato a Tianjin nel 1966,Gang si è fatto strada nei ranghi del ministero degli Esteri ...il nuovo ambasciatore cinese è arrivato negli Stati Uniti e in una conferenza stampa ha si è mostrato ottimista sulle relazioni tra i Paesi ...Il tutto avviene poco dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che ieri aveva fermamente criticato il presidente Biden, affermando che “gli Stati Uniti rischiano il disastro se ...