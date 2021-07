Carvajal: “Non immagino la mia vita senza questa maglia. Ancelotti? Gli devo tanto” (Di sabato 31 luglio 2021) L’esterno del Real Madrid, Dani Carvajal ha rinnovato il contratto con i blancos. Lo spagnolo, ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha commentato così la notizia. Queste le sue parole: “Era tempo di fare un passo avanti, per essere un pilastro importante di questo progetto e ottenere nuovi titoli. La mia sarà una vita in bianco. Per me è la cosa più importante. Non riesco a immaginare la mia vita o quella della mia famiglia senza questa maglia, senza indossare questi colori. Spero di rispettare il contratto e di ritirarmi qui. Potrei dire di aver realizzato ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) L’esterno del Real Madrid, Daniha rinnovato il contratto con i blancos. Lo spagnolo, ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha commentato così la notizia. Queste le sue parole: “Era tempo di fare un passo avanti, per essere un pilastro importante di questo progetto e ottenere nuovi titoli. La mia sarà unain bianco. Per me è la cosa più importante. Non riesco a immaginare la miao quella della mia famigliaindossare questi colori. Spero di rispettare il contratto e di ritirarmi qui. Potrei dire di aver realizzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Carvajal Non Altra medaglia per l'Italia nei pesi: Antonino Pizzolato bronzo Dopo lo strappo, a quota 163 c'erano anche il lettone Ritvars Suharivs e il colombiano Brayan Santiago Rodallegas Carvajal , che però nella seconda fase non sono andati oltre i 195 e 196 kg. ...

Olimpiadi Tokyo Day 8, Diretta Gare Sabato 31 Luglio (Discovery+ e Rai2) Il due volte campione europeo (e bronzo mondiale) dovrà affrontare Rodallegas Carvajal e Michel per ... Non siamo le favorite per andare in medaglia, ma mai dire mai. C'è grande attenzione poi sul ...

Real, Carvajal felice dopo il rinnovo: "Non immagino la mia vita senza questa maglia" TUTTO mercato WEB Altra medaglia per l'Italia nei pesi: Antonino Pizzolato bronzo Il 24enne siciliano di Castelvetrano si installa sul gradino più basso del podio, oro al cinese Xiaojun Lyu, argento al dominicano Zacarias Bonnat Michel.

Carvajal: “Al Real Madrid posso solo dire grazie” E posso solo dire grazie mille, che ci sarà Carvajal per un po’ ed è ora di fare un passo avanti ed essere un pilastro importante di questo progetto per ottenere titoli” REAL MADRID – “Posso solo dire ...

