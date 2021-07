Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: arriva la medaglia anche per Bruno Rosetti! Accolta la richiesta di Malagò (Di sabato 31 luglio 2021) Vittoria! anche Bruno Rosetti avrà la sua medaglia dopo il bronzo conquistato dalla compagine azzurra nei “Quatto senza” del Canottaggio a Tokyo 2020. La notizia, riportata per prima dal Corriere Della Sera, è arrivata dopo l’esplicita richiesta del Presidente del CONI Giiovanni Malagò, Accolta dal CIO. Rosetti è risultato positivo al tampone salivare proprio prima della Finale, motivo per il quale è stato sostituito da Bruno Di Costanzo, ovviamente escluso dalla competizione e messo in isolamento in hotel per osservare il ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Vittoria!Rosetti avrà la suadopo il bronzo conquistato dalla compagine azzurra nei “Quatto senza” del2020. La notizia, riportata per prima dal Corriere Della Sera, èta dopo l’esplicitadel Presidente del CONI Giiovannidal CIO. Rosetti è risultato positivo al tampone salivare proprio prima della Finale, motivo per il quale è stato sostituito daDi Costanzo, ovviamente escluso dalla competizione e messo in isolamento in hotel per osservare il ...

