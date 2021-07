(Di sabato 31 luglio 2021) I cani abbaiano, la carovana passa. Alla luce delle polemiche che hanno investito Enricoa seguito della sua decisione di abbandonare il confronto con gli altri candidati sindaco di Roma, si potrebbe sintetizzare così l’ultimosulle elezioni capitoline. A realizzarlo, tra il 28 e il 30 luglio per il quotidiano La, l’istituto Izi. In base a tale rilevazione, il candidato del centrodestra èa tutti con il 29,1 per cento delle preferenze. Certo, è ancora presto per trarne certezze, ma è altrettanto vero che se il buongiorno si vede dal mattino, l’accesso al ballottaggio è per ...

Advertising

fattoquotidiano : Comunali Roma, sondaggio Demopolis: candidati appaiati nella corsa al Campidoglio. Ma gli indecisi sono ancora un t… - SecolodItalia1 : Campidoglio, sondaggio “Repubblica”: Michetti è avanti. Pd e M5S si contendono il secondo posto… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Comunali Roma, sondaggio Demopolis: candidati appaiati nella corsa al Campidoglio. Ma gli indecisi sono ancora un terz… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Comunali Roma, sondaggio Demopolis: candidati appaiati nella corsa al Campidoglio. Ma gli indecisi sono ancora un terz… - Straccia2 : RT @fattoquotidiano: Comunali Roma, sondaggio Demopolis: candidati appaiati nella corsa al Campidoglio. Ma gli indecisi sono ancora un terz… -

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio sondaggio

Il Fatto Quotidiano

Ad inizio ottobre si tornerà alle urne per l'elezione del nuovo Sindaco di Roma . A poco più di 2 mesi dal voto, la partita per ilappare pienamente aperta: è quanto emerge dalrealizzato dal 23 al 26 luglio per RomaToday dall' Istituto Demopolis . Se si votasse oggi, il candidato del centrodestra Enrico ...A poco più di 2 mesi dal voto, la partita per ilappare oggi del tutto aperta: è quanto emerge dalrealizzato dal 23 al 26 luglio per RomaToday dall'Istituto Demopolis. Se si ...Ad inizio ottobre si tornerà alle urne per l’elezione del nuovo Sindaco di Roma. A poco più di 2 mesi dal voto, la partita per il Campidoglio appare pienamente aperta: è quanto emerge dal sondaggio re ...Più che con i sondaggi, il candidato di centrodestra Enrico Michetti deve fare i conti con i suoi compagni di viaggio. L'ultima rilevazione di Izi per Repubblica conferma che l'ex tribuno di Radio Rad ...