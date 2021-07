Cambio vita: «E poi ho incontrato l’asina Mafalda» (Di sabato 31 luglio 2021) Un tempo era quasi dispregiativo, ma oggi il ritorno alla terra ha nobilitato il termine rendendolo popolare. La tecnologia ha fatto il resto, trasformando gli imprenditori agricoli in «contadini 2.0». E in questa definizione ben si rispecchia Moira Donati, quarantenne di Lomaso, comune di Comano Terme (Tn). Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) Un tempo era quasi dispregiativo, ma oggi il ritorno alla terra ha nobilitato il termine rendendolo popolare. La tecnologia ha fatto il resto, trasformando gli imprenditori agricoli in «contadini 2.0». E in questa definizione ben si rispecchia Moira Donati, quarantenne di Lomaso, comune di Comano Terme (Tn).

Advertising

LucillaGiannot1 : RT @wonderful_g: “Lei avrebbe voluto un recapito. -Non c’è bisogno - le risposi, - non cambio vita, cambio tana. Meglio nascondere le tracc… - nnnnonnon1 : RT @wonderful_g: “Lei avrebbe voluto un recapito. -Non c’è bisogno - le risposi, - non cambio vita, cambio tana. Meglio nascondere le tracc… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Il giorno in cui nacque il New Deal”. La tragedia che cambió direzione alla vita di Frances Perkins - granatiere1906 : @Enthoy1 @Gabogaboardi @SkySport Ecco un altro gobboleso con il profilo di maggio 21 e la foto di Ceferin/out. Ma s… - carloamberti : RT @wonderful_g: “Lei avrebbe voluto un recapito. -Non c’è bisogno - le risposi, - non cambio vita, cambio tana. Meglio nascondere le tracc… -