Cambiamento climatico, il Mit lo aveva previsto già nel 1972 (Di sabato 31 luglio 2021) Gli scienziati lo avevano previsto già nel 1972: un rapporto del Mit, «The Limits to Growth», aveva mostrato le conseguenze dell'impatto della limitatezza delle risorse naturali sulla crescita della civiltà industriale. E oggi, che assistiamo a eventi meteorologici allarmanti, dagli incendi boschivi degli Stati Uniti occidentali e della Siberia alle inondazioni in Germania, questo studio è stato riproposto e analizzato da Gaya Herrington, una ricercatrice olandese molto attenta ai temi della sostenibilità. Secondo lei, i cupi scenari predetti dal Mit potrebbero verificarsi intorno al 2040, se le tendenze attuali continuano.

