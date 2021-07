Camara, smentita un'offerta da parte del Napoli: la situazione (Di sabato 31 luglio 2021) Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato RAI, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli smentendo la chiacchierata offerta del Napoli all'Olympiacos per Camara. Di seguito quanto evidenziato: “Camara? Da fonti vicine al Napoli mi arrivano delle secche smentite su una presunta offerta all’Olympiacos. Il giocatore è stato proposto alla società azzurra, ma il Napoli non ha intavolato alcuna trattativa per il centrocampista”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 31 luglio 2021) Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato RAI, è intervenuto a Radio Kiss Kisssmentendo la chiacchieratadelall'Olympiacos per. Di seguito quanto evidenziato: “? Da fonti vicine almi arrivano delle secche smentite su una presuntaall’Olympiacos. Il giocatore è stato proposto alla società azzurra, ma ilnon ha intavolato alcuna trattativa per il centrocampista”.

