California, ristorante italiano vieta l’ingresso ai vaccinati (Di sabato 31 luglio 2021) Los Angeles, 31 lug – Per poter mangiare in questo locale “si richiede la prova di non essere vaccinati”: così un ristorante italiano in California. Scoppia il caso per il cartello affisso sulla porta di Basilico’s Pasta e Vino, un ristorante italiano di Huntington Beach, vicino Los Angeles. Peraltro il ristoratore, come spiega il Washington Post, non è nuovo ad azioni contro le misure anti-Covid varate negli Usa. Quindi più che una trovata pubblicitaria o una boutade, il cartello – dove si avverte: “Tolleranza zero per la stupidità anti-americana” – potrebbe esprimere proprio la volontà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 luglio 2021) Los Angeles, 31 lug – Per poter mangiare in questo locale “si richiede la prova di non essere”: così unin. Scoppia il caso per il cartello affisso sulla porta di Basilico’s Pasta e Vino, undi Huntington Beach, vicino Los Angeles. Peraltro il ristoratore, come spiega il Washington Post, non è nuovo ad azioni contro le misure anti-Covid varate negli Usa. Quindi più che una trovata pubblicitaria o una boutade, il cartello – dove si avverte: “Tolleranza zero per la stupidità anti-americana” – potrebbe esprimere proprio la volontà ...

