Calenda vuole i voti della destra e cerca di ridicolizzare Michetti. Roma antica può essere un modello? (Di sabato 31 luglio 2021) Cominciamo da Carlo Calenda. Ultimo nei sondaggi sulle amministrative a Roma ha deciso di infilzare Enrico Michetti sui social, puntando ai suoi voti. Così, ha montato un video in cui Michetti, nel primo dibattito a quattro con gli altri candidati, parla della Roma dei Cesari e di Ottaviano Augusto in un discorso che appare disconnesso dalla realtà. Ma, ovviamente, non è tutto quello che Michetti ha detto. Il colpo basso di Calenda contro Michetti E’ il primo, pesante attacco. Il primo colpo basso di una lunga campagna ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) Cominciamo da Carlo. Ultimo nei sondaggi sulle amministrative aha deciso di infilzare Enricosui social, puntando ai suoi. Così, ha montato un video in cui, nel primo dibattito a quattro con gli altri candidati, parladei Cesari e di Ottaviano Augusto in un discorso che appare disconnesso dalla realtà. Ma, ovviamente, non è tutto quello cheha detto. Il colpo basso dicontroE’ il primo, pesante attacco. Il primo colpo basso di una lunga campagna ...

Advertising

pipol161 : @ardigiorgio Calenda dovrà pescare nel serbatoio voti del cdx se vuole arrivare al ballottaggio, gli stanno rendendo la cosa più semplice… - fgavazzoni : @censurastocazz1 No no. Io sono moderato di centrosinistra (aziendalista, per dirla alla Max Allegri) a profonda ra… - NoBelloPiaccio : Nn c'è niente da fare: quando si parla di Roma c'è solo un candidato che conosce la materia. Qualcuno che vuole sol… - franco2bis : @claudiolub @CarloCalenda @Azione_it Nè Michetti, nè Calenda, entrambi personaggi da operetta. Gualtieri, poi, nean… - EmilianoCarusel : @SalvoOlivo @latwittipe Calenda vuole eliminare l'impianto del RDC - che considera un'aberrazione - per trasformarl… -