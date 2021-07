Calciomercato Torino: Rodriguez nel mirino del Bordeaux. Ostacolo ingaggio (Di sabato 31 luglio 2021) Calciomercato Torino: il Bordeaux ha messo nel mirino Ricardo Rodriguez. Ostacolo ingaggio per l’esterno svizzero Il Bordeaux ha messo nel mirino Ricardo Rodriguez, esterno di proprietà del Torino che non ha vissuto un’annata facile tra Serie A con i granata ed Euro 2020 con la Svizzera. L’esterno sarebbe una esplicita richiesta del neo tecnico Vladimir Petkovic, che lo conosce molto bene per averlo allenato in Nazionale. Ostacolo ingaggio: troppi gli 1,8 milioni di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021): ilha messo nelRicardoper l’esterno svizzero Ilha messo nelRicardo, esterno di proprietà delche non ha vissuto un’annata facile tra Serie A con i granata ed Euro 2020 con la Svizzera. L’esterno sarebbe una esplicita richiesta del neo tecnico Vladimir Petkovic, che lo conosce molto bene per averlo allenato in Nazionale.: troppi gli 1,8 milioni di ...

