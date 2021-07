Calciomercato Serie B, Monza: preso Ciurria (Di sabato 31 luglio 2021) Monza - Per tentare un nuovo assalto alla Serie A il Monza potrà contare anche su Patrick Ciurria . È l'attaccante classe 1995, arrivato dal Pordenone (con cui nell'ultimo campionato ha messo a segno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021)- Per tentare un nuovo assalto allaA ilpotrà contare anche su Patrick. È l'attaccante classe 1995, arrivato dal Pordenone (con cui nell'ultimo campionato ha messo a segno ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Dida o Lehmann? Milan, riprende la tradizione: con Maignan torna lo straniero in porta Taffarel ha così sdoganato il portiere straniero in Serie A : in questi trent'anni ne abbiamo visti molti, buoni portieri o meteore di una sola stagione, fino ad arrivare ad un interprete - il ...

Monza, UFFICIALE: preso Ciurria Dopo le esperienze con Sudtirol e Siena, nell'estate 2017 ha cominciato la sua avventura col Pordenone, con cui alla seconda stagione ha vissuto la storica promozione in Serie B del club friulano, e ...

Calciomercato Serie C, Bari: Scavone rinnova fino al 2023 Corriere dello Sport David Suazo-Carbonia: il matrimonio continua Il Carbonia (serie D) si tiene stretto David Suazo. "Il Carbonia calcio ha raggiunto l’accordo col mister David Suazo per la conduzione della prima squadra - si legge nella nota del club sardo -. Nell ...

L’ex calciatore Burruchaga: “Con la vittoria degli Europei il calcio italiano sta crescendo” Jorge Luis Burruchaga, ex calciatore argentino, è intervenuto ai microfoni di SportWeek per parlare del campionato italiano.

