Calciomercato Sampdoria | offerta per Lee del Valencia | i dettagli

(Di sabato 31 luglio 2021): i blucerchiato sarebbero in pressing per Lee del, già presentata un’agli spagnoli Comincia a muoversi ildella: nelle ultime ore, infatti, è arrivata una voce interessante dalla Spagna. Secondo Cadena Ser, il club blucerchiato sarebbe piombato su Kang-in Lee, esterno offensivo classe 2001 delcon il contratto in scadenza nel 2022. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Laavrebbe messo sul piatto ben 9 milioni di euro più il cartellino ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @clubdoria46: #Calciomercato #Sampdoria: fatta un'offerta, #Murillo nella trattativa #samp #mercato - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: fatta un'offerta, #Murillo nella trattativa #samp #mercato - SampNews24 : Dalla Spagna sono sicuri: offerta della #Sampdoria per #Lee del #Valencia - Cucciolina96251 : RT @BarFutbol_: #RonaldoVieira potrebbe lasciare la #Sampdoria quest'estate: sulle sue tracce c'è lo #SheffieldUnited. Fonte: @NicoSchira… - BarFutbol_ : #RonaldoVieira potrebbe lasciare la #Sampdoria quest'estate: sulle sue tracce c'è lo #SheffieldUnited. Fonte:… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Caldissima la pista Bonazzoli , c'è l'accordo con la, manca quello col giocatore. Nel mirino resta l'altro sampdoriano Caprari e il genoano Agudelo , poi si proverà a fare qualcosa anche in ......i governi dell'Europa dell'Est non erano interessati a sottomettersi alle regole del... si pensi al grande Vujadin Boskov (dal Vojvodina allanel 1961) e a Milan Galic (dal ...L'Atalanta ha battuto 2-1 (1-1) il Pordenone, in cui milita il suo ex giocatore della Primavera in prestito Cambiaghi, nell'amichevole disputata davanti a mille spettatori (nella Tribuna Rinascimento) ...(ANSA) – BERGAMO, 31 LUG – L’Atalanta ha battuto 2-1 (1-1) il Pordenone, in cui milita il suo ex giocatore della Primavera in prestito Cambiaghi, nell’amichevole disputata davanti a mille spettatori ( ...