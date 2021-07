Calciomercato Milan – Kaio Jorge | il Santos | “Trattiamo con la Juventus”

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - DiMarzio : #Milan | Incontro positivo per il rinnovo di #Kessié, anche se l'accordo non è stato ancora raggiunto - DiMarzio : L'incontro era stato fissato nei giorni scorsi | #Milan #Kessie - Hannibal35 : RT @LeBombeDiVlad: ???? Il #Milan pensa a Kingsley #Coman ?? Ecco la situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato @la_rossonera https:/… - KunGrax : RT @LeBombeDiVlad: ???? Il #Milan pensa a Kingsley #Coman ?? Ecco la situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato @la_rossonera https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Ismail Bennacer , centrocampista del, positivo al coronavirus, manda un messaggio sui social: 'Sono risultato positivo al Covid a inizio settimana. Sono in isolamento e mi alleno a casa. Spero di tornare presto in campo. Grazie ...Commenta per primo Franck Kessie eliminato dalle Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio . E ora, il giocatore del, è atteso subito a Milano per iniziare la sua nuova stagione in rossonero. Niente ferie aggiuntive, quindi, per il 79 milanista, che sta trattando anche il rinnovo di contratto col club ...Calciomercato Cagliari. Lunedì sarà una giornata molto importante per il mercato sia dei sardi, che dei nerazzurri. L'eventuale chiusura dell' affare, scatene ...Il Venezia è una delle squadre più scatenate in questa sessione di calciomercato estiva, Di Marzio: 'Serve un difensore esperto'.