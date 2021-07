Calciomercato Milan – Altra panchina per Vlasic | fuori col Lokomotiv Mosca

Advertising

DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - DiMarzio : #Colombo alla #Spal, è ufficiale: arriva dal #Milan Tutte le news di #calciomercato LIVE - Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @RafaeLeao7 non è in vendita | PM #News - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – La @acffiorentina vuole blindare #Vlahovic: il piano #Fiorentina #Milan #ACMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Mario Balotelli riparte dalla Turchia . L'attaccante italiano (classe 1990 ex Inter,, Manchester City, Liverpool, Nizza, Brescia e Monza) ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2024 con l' Adana Demirspor . Oggi il calciatore è arrivato in Turchia, accolto dall'...Commenta per primo Secondo Mundo Deportivo , il Monaco è interessato a Luka Jovic , attaccante in uscita dal Real Madrid che piaceva anche aled ora è un obiettivo delle due genovesi.Il fantasista colombiano ha parlato di un suo possibile trasferimento nel campionato italiano, strizzando l'occhio a tutte le squadre interessate a lui all'interno della massima serie ...Dopo le prime due uscite contro avversari di C, sale il livello per i rossoneri. Prima convocazione per Calabria ...